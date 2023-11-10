Посетительница сорванного концерта в "Космонавте" попала в уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении посетительницы концерта группы Zero People, которому накануне в клубе "Космонавт" не дали состояться силовики. Об этом со ссылкой на источник пишет "Фонтанка".

В четверг вечером женщина попала на распространившуюся по соцсетям видеозапись, где запечатлено ее физическое столкновение с омоновцем. После задержания ее обвинили в нападении на представителя власти (ст. 318 УК), за что предусмотрена максимальная санкция в виде пяти лет лишения свободы.

Правоохранители сочли, что фигурантка в нетрезвом виде нанесла удар по бедру оппонента, а также оскорбила его.

Фото: ЗАКС.Ру