Турчак назвал дату проведения съезда "Единой России" в Москве

Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ в Москве во второй половине следующего месяца, сообщил 10 ноября в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, мероприятие намечено на 17 декабря.

"Решением президиума генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Проведению съезда будут предшествовать региональные конференции, на которых выберут делегатов для участия в событии. Также единороссы намереваются провести до назначенной даты панельные дискуссии в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве о текущей ситуации и о результатах работы.

Турчак также отметил, что место проведения съезда выбрано неслучайно, поскольку "выставка "Россия" — это место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится".

Ранее появилась информация о планах президента Владимира Путина провести совмещенные прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру