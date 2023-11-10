РБК: Прямая линия Путина может состояться в середине декабря

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться 14 декабря, сообщил в пятницу РБК со ссылкой на два источника в Кремле. Согласно появившейся ранее информации, в этом году мероприятие совместят с прямой линией.

Названная дата рассматривается в качестве основной, уточнили собеседники издания. Нынешние пресс-конференция и прямая линия пройдут в преддверии президентских выборов, намеченных на 17 марта 2024 года.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что дата события уже определена. Неделей ранее, отвечая на вопрос о дате оглашения послания Федеральному собранию, он заявил, что глава государства пока с ней не определился.

До последнего времени большая пресс-конференция и прямая линия Путина традиционно проводились раз в год. В 2022 году ни то, ни другое событие не состоялись, равно как и выступление президента перед парламентариями. Последнее, впрочем, провели, но уже в конце февраля 2023 года.

Фото: Kremlin.ru