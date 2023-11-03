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Новости 19:21

Путин не выбрал дату оглашения послания Федеральному собранию, заявил Песков

фото ЗакС политика Путин не выбрал дату оглашения послания Федеральному собранию, заявил Песков

Президент Владимир Путин пока еще не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию в этом году, поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 3 ноября. Когда именно следует ждать принятия решения, пока неизвестно.

"Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году", — заявил Песков в беседе с РИА "Новости".

В прошлом году Путин не обращался к парламенту с посланием. Мероприятие состоялось только в конце февраля. Равным образом в 2022 году не состоялась большая пресс-конференция Путина и "прямая линия" с ним. В минувшем октябре Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения большой пресс-конференции, пообещал уведомить о ней журналистов заранее.

Фото: Kremlin.ru


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