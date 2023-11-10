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Новости 13:14

Бастрыкин потребовал газифицировать участок жительницы блокадного Ленинграда

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал газифицировать участок жительницы блокадного Ленинграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин откликнулся на жалобу жительницы блокадного Ленинграда, проживающей в Ленобласти в деревье Кирполье. Населенный пункт расположен в двух километрах от Колтушей.

Местные чиновники обещали не позднее октября подключить газ к участку, где пожилая женщина живет вместе с семьей, однако этого так и не случилось. Дом рискует встретить зиму без отопления.

Региональные следователи начали процессуальную проверку ситуации, сообщает информационный центр СК. Бастрыкин поручил им решить проблему пенсионерки и доложить о результатах работы.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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