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Новости 13:53

Бастрыкин прислушался к защитникам сада Ивана Фомина в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин прислушался к защитникам сада Ивана Фомина в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами петербуржцев, которые борются за сохранность сада Ивана Фомина в его нынешних границах. Зеленая зона расположена между одноименной улицей, Сиреневым бульваром и проспектом Просвещения.

Заявители недовольны сокращением площади сада, которое позволяет законно вырубить часть деревьев. По мнению протестующих, решение инвентаризационной комиссии о границах ЗНОП принималось в пользу неких заинтересованных лиц.

Следственные органы города начали процессуальную проверку полученных от активистов сведений. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Рядом с садом Ивана Фомина у городских властей регулярно с конца 2000-х годов появляется намерение организовать стройку, что встречает недовольство у местных жителей. В 2009 году квартал удалось спасти от появления в нем школы танцев.

фото: пресс-служба СК


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