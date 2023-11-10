В ЛДПР предложили ввести ответственность за принудительную высадку инвалидов из транспорта

Кодекс об административных правонарушениях следует дополнить положением об ответственности сотрудников транспортной сферы за принудительную высадку не оплативших проезд инвалидов I группы, считает ряд парламентариев от ЛДПР. Законопроект с подписями сенатора Елены Афанасьевой и восьмерых депутатов Госдумы появился в электронной базе нижней палаты 10 ноября.

Авторы проекта предлагают изменить существующую часть 2.1 статьи 11.33 КоАП, дополнив ее упоминанием инвалидов I группы, следующих без сопровождающих их лиц. Сейчас наказание предусмотрено лишь за высадку из автобуса, троллейбуса или трамвая несовершеннолетних лиц до 16 лет, не оплативших проезд. Штраф для водителя предусмотрен на уровне пяти тысяч рублей, для должностных лиц — в пределах от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

"Полагаем, что и в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса не оплатившего проезд инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, должна быть установлена административная ответственность", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект об отмене обложения магазинов налогом на товары с истекающим сроком годности, бесплатно распространенные среди нуждающихся.

Фото: ЗАКС.Ру