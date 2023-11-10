Цивилев предложил установить предельные сроки работы сервисов кикшеринга в холодное время года

Совершение поездок на электросамокатах представляет отдельную угрозу при наступлении холодного сезона, полагает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия"). В связи с этим парламентарий обратился в городской комитет по транспорту с предложением установить конкретные требования к срокам прекращения работы сервисов кикшеринга на зиму.

Копию направленного главе комтранса Валентину Енокаеву обращения Цивилев опубликовал в своем Telegram-канале 10 ноября. Ссылаясь на сообщения СМИ, он написал об отсутствии у сервисов кикшеринга определенной даты завершения работы. Соответствующие решения будут приниматься исходя из погодных условий, отметил он.

"Между тем так называемые температурные качели с осадками в виде дождя и мокрого снега и гололедом делают использование средств индивидуальной мобильности особенно небезопасным, как для пользователей этих транспортных средств, так и для пешеходов", — написал Енокаеву Цивилев.

Депутат также поделился опасениями, что припаркованные на тротуарах самокаты будут мешать уборке улиц в условиях осенне-зимнего периода.

Решением проблемы стала бы, по мнению парламентария, выработка конкретного порядка и требований "к работе/ прекращению работы сервисов аренды электросамокатов" в холодное время года.

Ранее стало известно об отмене штрафа петербургскому автомобилисту за наезд на самокатчика.

Фото: ЗАКС.Ру