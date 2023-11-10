Более 80 тысяч машин отправились на штрафстоянки за нарушения парковочных правил

За первые девять месяцев 2023 года в Петербурге было выписано свыше 538 тысяч постановлений о нарушении правил стоянки автомобилей в зоне запрещающих знаков, рассказали 10 ноября в комитете по транспорту.

Через электронную форму связи комитет получил свыше 12,5 тысячи жалоб на неправильную парковку. Все полученные обращения рассмотрены, отметили чиновники.

Кроме того, с начала года на штрафстоянки из-за нарушений отправились 82 тысячи машин. Также свыше 434 тысяч постановлений было вынесено автомобилистам за неоплату стоянки в границах зоны платной парковки.

В комтрансе обратились к автовладельцам с призывом помнить "о неотвратимости наказания" за неоплату штрафов в установленный срок. По словам чиновников, "57 тысяч протоколов было направлено в 2023 году комитетом в адрес мировых судей".

Ранее петербурженка добилась в суде отмены штрафа за неправильную парковку. В пятницу появилась информация о новом сбое в городской системе оплаты парковки.

Фото: ЗАКС.Ру