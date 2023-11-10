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Новости 15:02

Более 80 тысяч машин отправились на штрафстоянки за нарушения парковочных правил

фото ЗакС политика Более 80 тысяч машин отправились на штрафстоянки за нарушения парковочных правил

За первые девять месяцев 2023 года в Петербурге было выписано свыше 538 тысяч постановлений о нарушении правил стоянки автомобилей в зоне запрещающих знаков, рассказали 10 ноября в комитете по транспорту.

Через электронную форму связи комитет получил свыше 12,5 тысячи жалоб на неправильную парковку. Все полученные обращения рассмотрены, отметили чиновники.

Кроме того, с начала года на штрафстоянки из-за нарушений отправились 82 тысячи машин. Также свыше 434 тысяч постановлений было вынесено автомобилистам за неоплату стоянки в границах зоны платной парковки.

В комтрансе обратились к автовладельцам с призывом помнить "о неотвратимости наказания" за неоплату штрафов в установленный срок. По словам чиновников, "57 тысяч протоколов было направлено в 2023 году комитетом в адрес мировых судей".

Ранее петербурженка добилась в суде отмены штрафа за неправильную парковку. В пятницу появилась информация о новом сбое в городской системе оплаты парковки.

Фото: ЗАКС.Ру


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