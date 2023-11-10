БФК поддержал поправку Беглова к бюджету на 2024 год

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания на заседании 10 ноября поддержали предложенную губернатором Александром Бегловым поправку к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поправка предусматривает увеличение доходов и расходов на 11 млрд и 39,2 млрд соответственно. Документ представляла глава комитета финансов Светлана Енилина.

Также на заседании рассмотрели поправки парламентских фракций. Всего депутаты подали 19 предложений: шесть от "Единой России", столько же от "Яблока", три от "Справедливой России — За правду", две от ЛДПР, а также по одной от "Новых людей" и КПРФ. Всего одобрили 13 поправок. Больше всего подержанных поправок оказалось у единороссов — пять. Из шести инициатив "Яблока" комитет поддержал два предложения.

Ранее ЗАКС.Ру уже подробно рассказывал о губернаторской поправке к бюджету.

Константин Леньков