Первой Эрмитажной премией наградят Валерия Гергиева и Начо Дуато

В рамках предстоящего Петербургского международного культурного форума состоится вручение первой Эрмитажной премии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции 10 ноября. Имена первых лауреатов уже известны.

"Еще одной отличительной особенностью нашего форума объединенных культур является учреждение <...> первой Эрмитажной премии, которая теперь будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира — от России и из-за рубежа", — цитирует Голикову ТАСС.

Первыми лауреатами премии станут художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато, сообщила вице-премьер. Сама премия именуется "За достижение в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепления международного культурного диалога".

Премия учреждена оргкомитетом культурного форума и Государственным Эрмитажем. По словам гендиректора музея Михаила Пиотровского, церемония вручения состоится 17 ноября в Георгиевском зале Зимнего дворца. Лауреатам вручат статуэтки в виде уменьшенной копии Колыванской вазы.

Культурный форум в Петербурге не проводился с 2019 года, нынешний состоится на следующей неделе с 16 по 18 ноября. Ожидается, что участие в мероприятии примут представители 73 стран.

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