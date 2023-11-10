Более 70 стран намерены участвовать в Петербургском культурном форуме

В общей сложности 73 государства изъявили желание участвовать в работе Петербургского международного культурного форума, заявила 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова. По словам чиновницы, количество участников не окончательное и еще может поменяться.

"Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно. На сегодняшний день, может быть эта цифра еще поменяется, в форуме примут участие 73 страны и 56 официальных делегаций", — цитирует ТАСС заявление Голиковой, прозвучавшее на пресс-конференции о проведении мероприятия.

В свою очередь, глава Минкульта Ольга Любимова поведала о том, что форум планируют посетить 34 министра из разных стран. В целом же, по ее словам, ожидается участие спикеров из Индии, Китая, Казахстана, ЮАР, Таджикистана, Узбекистана и других государств.

В последний раз культурный форум проходил в Петербурге в 2019 году. В этот раз он будет работать с 16 по 18 ноября, в эти дни городские музеи сделают бесплатный вход для посетителей. Президент Владимир Путин намерен принять участие в работе форума.

Фото: ЗАКС.Ру