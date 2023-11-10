Вишневский повторно обратится к губернатору из-за платной парковки на Васильевском острове

Депутат Заксобрания Борис Вишневский остался недоволен полученным ответом на свое письмо губернатору касательно включения Васильевского острова в зону платной парковки. В связи с этим парламентарий заявил о намерении повторно обратиться к тому же адресату.

В своем обращении Вишневский просил губернатора Александра Беглова отменить решение о включении Васильевского острова в зону платной парковки с 1 ноября. Также он призывал провести "реальные общественные обсуждения" вопроса парковок и уже на их основании решить, где устанавливать плату за стоянку автомобилей, а где — нет. До принятия решения по этому вопросу парламентарий просил приостановить запреты на стоянку и остановку машин, введенные на острове с сентября.

Вместо Беглова депутату ответил вице-губернатор Кирилл Поляков. Полученный текст парламентария не удовлетворил. В письме чиновник сообщал о ранее проведенном обсуждении по вопросу платной парковки и уведомлял о разрешении остановки и стоянки машин на нескольких улицах в темное время суток. В целом же отмена решения о введении платной парковки "представляется нецелесообразной", резюмировал Поляков.

"А нам представляется иначе", — отреагировал на последний постулат Вишневский и добавил: "Готовлю повторное обращение к губернатору, буду настаивать, чтобы отвечал лично".

Платная парковка заработала на Васильевском острове с 1 ноября. Ее зона простирается до Наличной улицы на западе и охватывает 118 улиц района.

Фото: ЗАКС.Ру