Депутат Горелкин предложил операторам ввести лимит на пользование YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин придумал, как ограничить россиян в пользовании видеохостингом YouTube. Свою идею он преподнес как стремление спасти технику российских операторов связи от преждевременного износа. Опираясь на публикации в СМИ, депутат заявил об ухудшении качества мобильного интернета, особенно в регионах. Улучшить ситуацию, по мнению Горелкина, мог бы лимит на пользование такими "тяжелыми" сервисами, как YouTube.

"Нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей", - написал политик в своем Telegram-канале.

Горелкин, состоящий в комитете по информационной политике, предположил, что ФАС окажется не против реализации его инициативы. В прошлом году единоросс выступал за ослабление "гегемонии" популярного хостинга. На этой неделе он счел, что российские аналоги зарубежных онлайн-платформ способны стать конкурентоспособными через пять лет.

фото: Горелкин / Telegram