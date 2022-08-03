ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:59

Депутат Горелкин призвал "ослабить гегемонию" YouTube

фото ЗакС политика Депутат Горелкин призвал "ослабить гегемонию" YouTube

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") высказался за то, чтобы не усложнять доступ к YouTube, а вместо этого ослабить его позиции путем поддержки отечественных видеосервисов. Соответствующее предложение появилось 3 августа в Telegram-канале парламентария.

"Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию", — объявил Горелкин.

Для этого, по словам депутата, можно было бы сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. "Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет — но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?" — задался он вопросом.

При этом Горелкин выступил против полного запрета технологии VPN, заявив, что "есть решения для ИТ-профессионалов — а есть те, кто позиционирует себя исключительно как средство обхода блокировок". Последние, по его версии, финансируются правительством США и занимаются похищениями персональных данных пользователей. "И бороться нужно как раз с этими решениями, а не запрещать технологию VPN в целом — это неотъемлемая часть современных ИТ-процессов", — добавил Горелкин.

В конце июля Верховный суд отказался пересматривать иск американской компании Google в Роскомнадзору из-за блокировки 12 видеозаписей на YouTube. До этого компания регулярно получала штрафы за отказа удалять запрещенные в России ролики. Так, 18 июля суд назначил ей оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за это.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама