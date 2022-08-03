Депутат Горелкин призвал "ослабить гегемонию" YouTube

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") высказался за то, чтобы не усложнять доступ к YouTube, а вместо этого ослабить его позиции путем поддержки отечественных видеосервисов. Соответствующее предложение появилось 3 августа в Telegram-канале парламентария.

"Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию", — объявил Горелкин.

Для этого, по словам депутата, можно было бы сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. "Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет — но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?" — задался он вопросом.

При этом Горелкин выступил против полного запрета технологии VPN, заявив, что "есть решения для ИТ-профессионалов — а есть те, кто позиционирует себя исключительно как средство обхода блокировок". Последние, по его версии, финансируются правительством США и занимаются похищениями персональных данных пользователей. "И бороться нужно как раз с этими решениями, а не запрещать технологию VPN в целом — это неотъемлемая часть современных ИТ-процессов", — добавил Горелкин.

В конце июля Верховный суд отказался пересматривать иск американской компании Google в Роскомнадзору из-за блокировки 12 видеозаписей на YouTube. До этого компания регулярно получала штрафы за отказа удалять запрещенные в России ролики. Так, 18 июля суд назначил ей оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей за это.