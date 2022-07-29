Верховный суд не стал пересматривать иск Google к Роскомнадзору

Первый в истории иск Google к Роскомнадзору, поданный год назад, отказался пересматривать Верховный суд, о чем пишет агентство "Интерфакс". Претензии IT-компании были связаны с блокировкой двенадцати видеозаписей на YouTube, в которых ведомство со ссылкой на Генпрокуратуру усмотрело агитацию несовершеннолетних к выходу на протестные акции в январе 2021 года.

"Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований... для рассмотрения дела в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера", - приводится фрагмент из определения суда.

Отметим, что в течение всего прошлого года Google регулярно штрафовали из-за материалов, касающихся митингов несистемной оппозиции. Перед Новым годом с компании впервые взыскали оборотный штраф, а в середине 2022 года его взыскали во второй раз. На этот раз претензии российских властей связаны уже преимущественно с неудалением информации о военной спецоперации на Украине: согласно действующему законодательству, достоверным источником сведений о ходе спецоперации могут быть только официальные российские лица и государственные СМИ.