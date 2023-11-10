Суд не стал арестовывать петербурженку, столкнувшуюся с омоновцем в "Космонавте"

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и назначил запрет определенных действий 50-летней Наталье Артемовой, задержанной накануне в клубе "Космонавт". Ей инкриминируют и оскорбление полицейского (ст. 319 УК), и нападение на него (ч. 1 ст. 318 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, накануне ФСБ и ОМОН не дали состояться выступлению группы Zero People. Стычка Артемовой, недовольной срывом концерта, попала на видео. По версии следствия, она в состоянии опьянения нецензурно оскорбила росгвардейца и три раза ударила его, попав, в том числе, ногой по бедру.

Свою вину женщина уже признала и раскаялась в содеянном. Избранная ей предварительная мера будет действовать в течение всего периода расследования.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)