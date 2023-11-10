Родственнику мобилизованного петербуржца отменили пени по долгам за ЖКХ

Прокуратура Петербурга помогла защитить права мобилизованного и его семьи, проживающей в Василеостровском районе, о чем сообщает 10 ноября надзорный орган.

Удалось выяснить, что одному из родственников участника военной спецоперации незаконно продолжали начислять пени из-за долгов за услуги ЖКХ и за капитальный ремонт. После вмешательства ведомства управляющая компания отменила все пени, начисленные с момента мобилизации петербуржца.

Ранее действия прокуратуры помогли вернуть одному из мобилизованных петербуржцев доступ к замороженным банковским счетам: блокировать их у участников СВО не позволяет действующее законодательство.

Фото: ЗАКС.Ру