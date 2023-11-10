Думский комитет поддержал проект о доступе силовиков к базам данных

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении силовикам доступа к базам данных, сообщила 10 ноября "Парламентская газета". Решение было принято на заседании комитета в пятницу.

Законопроект наделяет ФСБ, МВД, Минобороны, ФСО и СВР правом корректировать или закрывать сведения о своих сотрудниках, представленные в базах данных. Для этого создадут отдельный реестр сведений. Сами данные могут уточняться, обезличиваться, блокироваться и уничтожаться или же, наоборот, восстанавливаться после ликвидации.

"Законопроект призван решить существующую сегодня проблему защиты персональных данных определенной категории лиц — сотрудников специальных служб и правоохранительных органов", — высказался глава комитета Александр Хинштейн. Депутат поделился мнением, что подобные сведения "должны быть защищены от любого дополнительного интереса".

В конце октября Ассоциация банков России представила отрицательный отзыв на инициативу. В организации сочли, что положения законопроекта таят угрозу конституционным правам граждан.

Фото: ЗАКС.Ру