В зоне платной парковки зафиксировали более 50 тысяч машин с закрытыми номерами

Более 54 тысяч машин с закрытыми или снятыми номерами зафиксировали в зоне платной парковки за девять месяцев текущего года, рассказали в комитете по транспорту. Выискивали нарушителей пешие инспекторы городского центра управления парковками.

От посторонних предметов очистили более 24 тысяч автомобильных номеров. Кроме того, инспекторы более девяти тысяч раз провели с водителями беседы о правилах пользования парковками.

"Зафиксировано и проверено 8,8 тысяч автомобилей на местах для инвалидов. Из них — более 1,5 тысяч машин не состояли в Федеральном реестре инвалидов", — уточнили в комтрансе.

Сведения о нарушителях, занимавших места для людей с ограниченными возможностями, переданы в ГИБДД. За подобные поступки предусмотрены штрафы в размере пяти тысяч рублей.

Пешие инспекторы заработали на улицах Петербурга с февраля 2023 года. Изначально их было 18, однако в июле комтранс сообщил о намерении увеличить количество сотрудников до 60 человек.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"