Петербургский активист Кузьмин пожаловался на задержание около дома

Активист Дмитрий Кузьмин завил о том, что якобы был задержан силовиками поблизости от своего дома, передает 10 ноября MR7. По утверждению молодого человека, его доставили в отдел полиции, где будто бы пытались всучить ему повестку в военкомат.

Со слов Кузьмина следует, что задержание произошло приблизительно в 30 метрах от его дома на улице Савушкина. К нему якобы подошел некий гражданин в гражданской одежде и, предъявив удостоверение, заявил о задержании из-за пикета "в конце октября". Кузьмин попытался позвонить матери, но его собеседник вместе с подоспевшим напарником отобрали у него телефон. После отказа проследовать с ними неизвестные заломали активисту руки и силой повели в машину без опознавательных знаков.

По утверждению Кузьмина, его доставили в некий отдел полиции (какой именно, неизвестно). Там к нему якобы применяли моральное давление и пытались заставить взять повестку о призыве. Последнее успехом не увенчалось.

При попытке позвонить адвокату выяснилось, что телефон Кузьмина сломан. В травмпункте у активиста обнаружили гематомы и растяжение связок коленного сустава. Пострадавший сообщил изданию, что написал заявление по факту произошедшего.

Кузьмин регулярно выходит на улицы Петербурга с плакатами на политические темы. За последний год активист был последовательно отчислен из СПбГУ и из РГПУ имени Герцена.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7