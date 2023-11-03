У Казанского собора задержали пикетчика с плакатом в поддержку Скочиленко

Петербургские полицейские задержали молодого человека, вставшего в одиночный пикет на Невском проспекте напротив Казанского собора. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на самого задержанного, которого зовут Дмитрий Кузьмин. Активиста увезли в отдел полиции № 28.

Своей акцией демонстрант решил поддержать художницу Александру Скочиленко, которую держат в СИЗО по обвинению в фейках про армию (ст. 207.3 УК).

Отметим, что из-за политических пикетов и пацифистской позиции за последний год Кузьмин лишился места в двух вузах. Выходить на улицу с плакатами он не перестает.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: ОВД-Инфо*