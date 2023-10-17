У Смольного задержали активиста с градозащитным плакатом

Возле здания петербургского правительства полицейские днем 17 октября задержали активиста Дмитрия Кузьмина. Он развернул плакат, обращенный к губернатору Александру Беглову и связанный с судьбой разрушающегося исторического дома Устинова. Об этом сообщает градозащитное движение SOS СПб СНОС.

Пикетчик попросил городское руководство спасти здание на улице Егорова от полного уничтожения. Его повезли в отдел полиции №76.

Накануне при обрушении перекрытий в доме Устинова пострадал пострадал рабочий. Сносом заинтересовалась городская прокуратура.

Ранее из-за политической активности Кузьмина отчислили с исторического факультета СПбГУ, а позже исключили из РГПУ имени Герцена.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram