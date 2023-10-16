Прокуратура начала проверку по факту обрушения во время работ в доме Устинова

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку после инцидента на стройплощадке, где ведутся работы по сносу флигеля доходного дома Устинова, сообщили в пресс-службе ведомства. Там после обрушения бетонной плиты пострадал рабочий.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве строительных работ. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по защите прав пострадавших в судебном порядке", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, несчастный случай произошел вечером 16 октября. Из под завалов достали двух рабочих. Одному из них потребовалась госпитализация. В МЧС сообщили изданию MR7, что травмы не тяжелые.

Градозащитное сообщество выступает против сноса флигеля исторического здания. На его месте хотят возвести многоэтажный жилой дом. Ранее снос флигеля дома Устинова стал поводом для уголовного дела по статье о халатности.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”