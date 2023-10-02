На улице Егорова возобновили снос дома Устинова

В Петербурге возобновили снос флигеля дома Устинова на улице Егорова, об этом утром 2 октября пишет Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Сносом здания занимается компания "Прайд", а возведением на этом месте жилого комплекса – ЛСР. Несмотря на то, что в Адмиралтейском районе запрещен снос зданий, построенных до 1917 года, возведенный в 1903-1904 годах дом Устинова все равно сносят.

Суд Петербурга не стал признавать снос доходного дома незаконным. Градозащитники собираются подавать апелляционную жалобу.

Напомним, что Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о халатности из-за сноса дома Устинова.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"