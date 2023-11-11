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Застрявших в КНР из-за ледовых заторов на Амуре россиян начали перевозить в Россию

фото ЗакС политика Застрявших в КНР из-за ледовых заторов на Амуре россиян начали перевозить в Россию

Россияне, застрявшие на границе Китая с Россией в городе Хэйхэ, начали покидать КНР на автобусах по мосту через реку Амур, об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Харбине.

Перевозку начали утром в пятницу, 10 ноября. Оформление россиян осуществляется в пункте пропуска Хэйхэ. В зале выезда также находятся сотрудники генконсульства для быстрого решения организационных вопросов.

Напомним, что россияне застряли на границе с Китаем из-за ледовых заторов на Амуре. Туристы долгое время не могли уехать из КНР.

Фото: unsplash.com


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