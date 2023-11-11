На Европейский университет составили два протокола по статье об участии в нежелательной организации

Дзержинский районный суд Петербурга составил два административных протокола по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст.20.33 КоАП РФ) в отношении Европейского университета, об этом 11 ноября пишет "Медиазона"*.

На данный момент неизвестно, что стало поводом для составления протоколов. Также неизвестны и даты судебных заседаний.

Напомним, что в мае появилась информация о том, что в Европейский университет с проверкой на экстремизм пришли сотрудники прокуратуры и Рособрнадзора после обращения "некоего гражданина".

*Минюст внес "Медиазону" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру