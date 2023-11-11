Участники коллектива Zero People записали видеобращения после сорванного Росгвардией и ФСБ концерта

В интернете появились видеозаявления участников дуэта Zero People по поводу сорванного концерта сотрудниками ФСБ и Росгвардии и их политической позиции, об этом 11 ноября пишет 360tv.

"На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России", – заявил вокалист Zero People и Animal ДжаZ Александр Красовицкий.

Примерно похожее заявление сделал и клавишник группы Александр Заранкин. Он заверил, что уважительно относится к своей стране и ее руководству.

Также к участникам группы обратилось издание "Фонтанка.ру". Солист Александр Красовицкий на звонок не ответил, а клавишник Александр Заранкин сказал, что пока никаких комментариев не даёт.

Напомним, что вечером 9 ноября на концерт группы Zero People в клубе "Космонавт" пришли сотрудники ФСБ и ОМОНа. Предполагалось, что коллектив могут проверять на мошенничество из-за цен на различные категории билетов.

Фото: ЗАКС,Ру