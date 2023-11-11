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"Сапсаны" два раза сбили человека 11 ноября по пути из Москвы в Петербург и обратно

фото ЗакС политика "Сапсаны" два раза сбили человека 11 ноября по пути из Москвы в Петербург и обратно

В Невском районе Петербурга поезд "Сапсан" из Москвы в Петербург сбил мужчину и приехал на вокзал с поцарапанным носом, об этом 11 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западу.

Скоростной поезд сообщением Москва – Санкт-Петербург сбил мужчину у станции "Сортировочная" около часа ночи в субботу, 11 ноября. Пострадавший остался жив, с места происшествия его забрала скорая помощь.

Однако это неединственный сбитый "Сапсаном" человек 11 ноября. Поезд, но уже из Петербурга в Москву, сбил еще одного человека, которого также госпитализировали.

Фото: ЗАКС.Ру


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