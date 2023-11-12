Минцифры: В России будут блокировать только представляющие угрозу сервисы VPN

В России будут блокировать исключительно признанные угрозой для страны сервисы VPN, передает 12 ноября РИА "Новости" позицию Минцифры. Планы повального ограничения доступа к средствам обхода блокировок отсутствуют.

"На основании решения экспертной комиссии <...> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — цитирует информагентство текст ответа Минцифры на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева ("Новые люди").

Ранее Ткачев направил в ведомство письмо с выражением обеспокоенности возможностью блокировки всех без исключения сервисов VPN. По словам депутата, запрет их использования соответствует законодательству, но при этом "фактически поддерживает санкционное давление на россиян". В частности, подобная мера может сказаться на работе техники соотечественников, в том числе китайского производства, отметил он. Создание российского VPN проблему не решит, полагает парламентарий.

Ранее сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с призывом заблокировать 51 VPN-сервис за предоставление доступа к заблокированным ресурсам.

Фото: pixabay