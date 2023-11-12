Европейский университет намерен оспаривать в суде выписанные протоколы

Европейский университет готовит возражения для оспаривания в суде выписанных протоколов об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), сообщил "Фонтанке" собеседник в вузе. Как выяснилось, поводом для составления протоколов послужили книги, хранящиеся в библиотеке учреждения.

"С постановлениями прокуратуры университет не согласен и готовит возражения для суда", — заявили изданию в Европейском университете.

Основанием для составления протоколов послужило наличие восьми книг в библиотеке вуза, изданных при поддержке организаций, признанных нежелательными в России. Речь идет об институте "Открытое общество"* и о подразделении научного центра Вудро Вильсона**. Как утверждают в ЕУ, публикации состоялись до принятия закона о нежелательных организациях в период с 2000 по 2009 год.

После принятия соответствующего закона книги "хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались", отметили в ЕУ.

В субботу стало известно о составлении двух протоколов в отношении университета. Рассматривать их будет Дзержинский районный суд Петербурга.

*Минюст внес институт "Открытое общество" в перечень нежелательных на территории РФ организаций

**Минюст внес научный центр Вудро Вильсона в перечень нежелательных на территории РФ организаций

Фото: ЗАКС.Ру