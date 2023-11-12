Таблички "Последнего адреса" появились на здании в Адмиралтейском районе

Церемония установки четырех новых табличек "Последнего адреса" состоялась в Адмиралтейском районе, сообщило 12 ноября MR7. Мероприятие в память о репрессированных в 1930-е годы ленинградцах состоялось перед домом № 7 по Измайловскому проспекту.

На фасаде здания установили таблички с именами соавтора "Республики ШКИД" Григорию Белых, товароведу представительства Киевпромторга Адольфу Левиту, экскурсоводу и педагогу Николаю Вейнерту и намотчику фабрики № 4 фотобумаг Ивану Кишкису. Все они проживали в этом доме, после ареста трое были расстреляны, а четвертый из них, писатель Белых, скончался в заключении.

Как отмечает издание, на задней стороне табличек организаторы указали свои контактные данные на случай, если те исчезнут со стены. Предполагается, что это позволит скорее вернуть табличку на ее место.

Участие во встрече приняли около 40 человек.

В конце сентября вице-губернатор Борис Пиотровский уведомил депутата Бориса Вишневского о том, курируемый им комитет по культуре не станет заниматься определением статуса табличек "Последнего адреса".

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7