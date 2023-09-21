Комитет по культуре не будет заниматься вопросом статуса табличек "Последнего адреса"

Второй вице-губернатор снял с себя ответственность в вопросе определения статуса табличек "Последнего адреса", это следует из ответа Бориса Пиотровского на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко"), который он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, три года назад вице-губернатор Линченко сообщил, что вопросом статуса табличек будет заниматься "Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, при Комитете по культуре Санкт-Петербурга". В связи с этим Вишневский написал Борису Пиотровскому.

Ответ поступил 20 сентября. Оказалось, что заявленная Линченко рабочая группа с 2019 года не проводила заседаний, а вопрос "Последнего адреса" вовсе не обсуждался и не собирается, так как таблички не являются мемориальными досками.

Из ответа Пиотровского следует, что органы власти, которые курирует вице-губернатор, к этому вопросу не имеют никакого отношения.

Напомним, что 20 сентября Вишневому поступил ответ от вице-губернатора Николая Линченко, который не смог сказать, чем считать таблички "Последнего адреса".

Фото: ЗАКС.ру