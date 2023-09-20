Смольный не может определить статус табличек "Последнего адреса"

В администрации Петербурга до сих пор не могут решить, какой статус у табличек "Последнего адреса", это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского ("Яблоко"), который парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

В начале сентября депутат Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Николаю Линченко в связи с исчезновением табличек на домах в Выборгском районе.

Ответ поступил 20 сентября. Власти города не могут решить, чем считать таблички и по какому регламенту их устанавливать с 2020 года.

Из ответа Линченко следует, что, по мнению юридического комитета администрации губернатора, таблички не могут быть отнесены к наружной рекламе, но элементами благоустройства они тоже не являются. Также он отметил, что основания для размещения отсутствуют, если нет разрешения от собрания жильцов.

Подобный ответ Вишневский уже получал в 2020 году, когда табличку сняли с дома, где жил писатель Сергей Довлатов, на улице Рубинштейна.

Фото: ЗАКС.ру