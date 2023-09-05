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Новости 14:17

Из-за демонтажа табличек "Последнего адреса" Вишневский обратился в Смольный

фото ЗакС политика Из-за демонтажа табличек "Последнего адреса" Вишневский обратился в Смольный

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский вновь выразил несогласие с очередным исчезновением табличек мемориального проекта "Последний адрес" с одного из домов в Выборгском районе.

Он обратил внимание городского руководства на благосклонное отношение чиновникам к жалобам через портал "Наш Санкт-Петербург" на таблички и на оперативность "принятия мер". Исправить ситуацию, по мнению депутата, способна только корректировка городских правил благоустройства. Соответствующую просьбу Вишневский направил вице-губернаторам Николаю Линченко и Борису Пиотровскому.

"Три года назад Линченко писал мне, что что-то "разрабатывается". Но воз и ныне там. Удивляет многолетнее нежелание Правительства Санкт-Петербурга решить всю проблему с "Последним адресом" добавлением одной строчки в Приложение №2 к Правилам благоустройства", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Днем ранее законотворец обратился в администрацию Выборгского района. Напомним, на прошлой неделе с дома №61 по Лесному проспекту пропали сразу 34 таблички с именами репрессированных.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Линченко Николай Викторович
Пиотровский Борис Михайлович 




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