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Новости 17:25

Патриарх призвал запретить на федеральном уровне склонение женщин к абортам

фото ЗакС политика Патриарх призвал запретить на федеральном уровне склонение женщин к абортам

Региональная инициатива о запрете склонения женщин к совершению абортов правильная и должна быть принята на федеральном уровне, заявил 12 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое мнение он высказал на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

"Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне", — цитирует заявление патриарха ТАСС.

Предстоятель РПЦ отметил наблюдаемые в последнее время инициативы регионов по противодействию абортам. В то же время количество таких процедур и сейчас остается в России высоким, считает он.

Среди прочего патриарх возложил часть ответственности за проведение абортов на врачей, которые будто бы склоняют женщин к их совершению, руководствуясь соображениями коммерческой выгоды. Это, по его словам, является преступлением.

В конце октября патриарх Кирилл заявил об угрозе русской идентичности из-за приезда в страну мигрантов.

Фото: patriarchia.ru


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