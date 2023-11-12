Пискарев попросил проверить певицу Максакову* на совершение госизмены

Депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия") обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку действий оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*. Глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции заподозрил деятельницу культуры в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"В действиях Максаковой* могут быть усмотрены признаки преступления по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"), а также иных правонарушений", — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

По признанию депутата, обращение в прокуратуру он составил после выхода очередного выпуска программы "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ, посвященного певице. Пискарев попросил проверить Максакову* на причастность к призывам поставлять вооружение Украине и на возможность дискредитации российской армии в своих выступлениях.

Ранее суд в Москве оштрафовал Максакову* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

*Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в единый реестр иноагентов

Фото: Maria Maksakova* / YouTube (скриншот)