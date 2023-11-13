Глава полиции Выборга задержан по делу о коррупции

Начальник УМВД по Выборгскому району Ленобласти задержан утром 13 ноября по делу о получении взяток (ст. 290 УК РФ), рассказали в пресс-службе полицейского Главка. Задержание проводили оперативники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД, в расследовании участвовали сотрудники ФСБ.

Согласно данным на сайте УМВД, полицию в Выборгском районе возглавляет полковник Роман Ильин. Задержанного подозревают в получении более чем восьми миллионов рублей за оказание покровительства незаконным вырубкам леса.

Полицейский был задержан у себя дома, сейчас он доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к вырубкам лесов в Выборгском районе.

"В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке", — пообещали в Главке.

В конце октября в Ленобласти был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району Владимир Катанович по делу, связанному с вырубками лесов. Нынешнее задержание стало результатом дальнейшего расследования ситуации.

Фото: ЗАКС.Ру