С 2010 года РПЦ в Петербурге получила 90 зданий

В общей сложности 90 зданий в Северной столице получила Русская православная церковь с ноября 2010 до лета 2023 года, сообщил 13 ноября "Деловой Петербург" со ссылкой на данные комитета имущественных отношений. Речь идет о всем периоде действия федерального закона о передаче религиозным организациям государственного и муниципального имущества.

Согласно полученным данным, за прошедшие годы религиозные организации подали 138 заявок о передаче объектов недвижимости в Петербурге. Удовлетворены были просьбы по 121 зданию.

На долю РПЦ пришлось 90 зданий, причем 61 из них религиозная организация получила в собственность. Другие 29 зданий были переданы церкви в безвозмездное пользование.

Что касается 17 отказов по заявкам, то они зачастую случились из-за того, что "данные объекты не относились к имуществу религиозного назначения", передает издание.

В августе Смольный передал в безвозмездное пользование РПЦ Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры.

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