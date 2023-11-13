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Новости 9:59

Комментарий в интернете вылился в уголовное дело в Петербурге

фото ЗакС политика Комментарий в интернете вылился в уголовное дело в Петербурге

Пушкинский районный суд зарегистрировал уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды, сопряженном с угрозой насилия (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ) из-за комментария в интернете. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, основанием для возбуждения дела стала запись о полицейских, оставленная в первый день 2019 года.

Обвинение считает, что 1 января Алексей Донецкий зашел во "ВКонтакте" и оставил в одном из сообществ "комментарий с целью возбуждения ненависти и вражды, направленный на унижение сотрудников правоохранительных органов". 

Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.

Ранее Красносельский районный суд оштрафовал 78-летнюю пенсионерку за антисемитской высказывание в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру


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