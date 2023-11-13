Кабмин поддержал законопроект о штрафах за нетрезвые поездки на самокатах

Российское правительство представило одобрительный отзыв на законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при поездках на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщило 13 ноября РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Артема Шейкина. При этом в кабмине указали на необходимость доработки инициативы.

"Отзывом правительства, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов", — заявил член Совета Федерации информагентству.

Законопроект предусматривает введение штрафов за пьяную езду на самокатах, отказ от медосвидетельствования, поездки на СИМ с пассажирами и причинение вреда здоровью окружающих.

В частности, вопросы правительства вызвала величина предлагаемых авторами законопроекта штрафов. Так, предложенное наказание за нарушения при буксировке и перевозке грузов на СИМ превышает аналогичное, существующее для автомобилистов. Кроме того, законотворцам рекомендовали дополнительно проработать вопросы контроля за совершением нарушений самокатчиками.

Фото: ЗАКС.Ру