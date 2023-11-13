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Прокуратуру не устроило качество реконструкции исторического дома на Лиговке

фото ЗакС политика Прокуратуру не устроило качество реконструкции исторического дома на Лиговке

Реконструкция дома №251 по Лиговскому проспекту привела к утрате его первоначальных архитектурно-художественных решений и нарушила цельность облика близлежащей исторической застройки. К такому выводу пришла петербургская прокуратура.

Ведомство утверждает, что в ходе работ были совершены незаконные самовольные действия. Исполнители отклонились от проекта, согласованного с КГИОП.

Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с исковым требованием, согласно которому собственник обязан привести внешний вид здания в соответствие с эскизным проектом.

Доходный дом Н. С. Полотнова в стиле модерн был построен в 1911 году. 

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram


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