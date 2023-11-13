"Пока решений еще не было": В Кремле прокомментировали сообщения о выдвижении Путина на выборы

Вопрос предполагаемого выдвижения президента Владимира Путина на очередные выборы главы государства вызывает интерес публики, однако говорить об этом пока рано, следует из заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Согласно его заявлению, никаких решений об этом сейчас еще не принято.

"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Заявление Пескова прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать материал "Коммерсанта" о том, что в Кремле якобы рассматривают состав инициативной группы по выдвижению Путина на очередной президентский срок. При этом пока списки не готовы, во внутриполитическом блоке лишь рассматриваются возможные кандидатуры, заявили собеседники издания.

Выборы президента России намечены на март 2024 года. На прошлой неделе Совет Федерации поддержал поправки в закон, регулирующий эту процедуру.

Фото: Kremlin.ru