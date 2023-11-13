Правительство поддержало запрет смартфонов на уроках

Комиссия правительства про законопроектной деятельности одобрила инициативу о регулировании использования учениками средств связи на уроках, сообщил 13 ноября ТАСС. Речь идет в том числе и о смартфонах.

Проект поправок в закон "Об образовании" был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия"). Среди прочего инициатива предусматривает запрет на пользование средствами связи во время уроков, за исключением тех случаев, когда они нужны в учебных целях или же во время экстренных ситуаций.

Также документ содержит положения об обязанности учащихся соблюдать дисциплину на занятиях и о праве педагогов "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва кабмина.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что законопроект не запрещает использование смартфонов в школах.

Фото: ЗАКС.Ру