Правительство поддержало запрет смартфонов на уроках

Комиссия правительства про законопроектной деятельности одобрила инициативу о регулировании использования учениками средств связи на уроках, сообщил 13 ноября ТАСС. Речь идет в том числе и о смартфонах.
Проект поправок в закон "Об образовании" был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия"). Среди прочего инициатива предусматривает запрет на пользование средствами связи во время уроков, за исключением тех случаев, когда они нужны в учебных целях или же во время экстренных ситуаций.
Также документ содержит положения об обязанности учащихся соблюдать дисциплину на занятиях и о праве педагогов "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва кабмина.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что законопроект не запрещает использование смартфонов в школах.