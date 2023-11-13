Миронов заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Путина на предстоящих выборах

"Справедливая Россия — За правду" намерена выдвинуть на предстоящих выборах президента кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, передает 13 ноября "Парламентская газета" слова лидера партии Сергея Миронова. Заявление политика прозвучало на круглом столе в Госдуме, посвященном вопросам образования.

"Наша партия готова предложить кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина, которого на предстоящем в декабре съезде мы выдвинем в качестве кандидата", — поделился планами Миронов.

По словам справоросса, партия способна предложить свои идеи для использования в предвыборной программе Путина. Как считает Миронов, их реализация позволит России стать независимой и мощной страной.

Стоит отметить, что возглавляемая Мироновым партия не впервые отказывается от участия в выборах президента ради поддержки Путина. В предыдущий раз, в 2017 году, она поступила схожим образом.

Между тем в Кремле пока избегают давать ответы на вопросы об участии Путина на выборах. В понедельник президента пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что пока решение на этот счет не принято.

Фото: ЗАКС.Ру