Собственникам жилья разрешат оформлять по два парковочных разрешения

Петербургские власти намерены внести коррективы в порядок оформления парковочных разрешений, сообщили 13 ноября в пресс-службе губернатора. В ходе совещания с членами городского правительства Александр Беглов поручил доработать действующие правила.

"После обращений горожан увидели, что есть какие-то упущения, недоработки. Значит, существующий порядок оформления нужно усовершенствовать", — поделился соображениями Беглов.

Среди предложенных изменений в Смольном назвали закрепление за собственниками квартир в зоне платной парковки права на получение двух парковочных разрешений, а не одного. Также речь идет об упрощении процедуры подачи документов, в том числе через портал Госуслуг.

Кроме того, право на бесплатное парковочное разрешение может появиться у почетных граждан Петербурга.

Перечисленные изменения планируется внести в нормативно-правовые акты, регулирующие работу платных парковок.

Ранее право на оформление двух парковочных разрешений получили многодетные семьи, проживающие в границе зоны платной парковки. Кроме них, подобная возможность есть у участников Великой Отечественной войны, узниках фашистских концлагерей, жителях блокадного Ленинграда и владельцах электромобилей, обитающих внутри границы парковочной зоны. Граждане с инвалидностью могут ставить машины на специально предназначенных для этого местах бесплатно и без оформления разрешений, однако в этом случае машина должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов.

Фото: ЗАКС.Ру