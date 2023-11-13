Смольный хочет оплачивать своим руководителям служебные машины в командировках

Управление делами администрации губернатора Петербурга подготовило проект закона о транспортном обслуживании командированных. Документ опубликован в разделе общественных обсуждений на сайте Смольного.

Согласно проекту закона, транспортное обслуживание должно стать доступным для госслужащих и людей, замещающих должности гражданской службы, если они находятся в категории "руководители". Порядок предоставления машины определяет правительство Петербурга, а давать транспорт будут только на время служебной командировки: с момента прибытия до момента убытий, сказано в документа.

Там же уточняется, что касается это только поездок в города, где есть "структурные подразделения государственных органов" Петербурга. Какие именно это органы, в законопроекте не уточняется.

Официальное представительство Петербурга есть в Москве. Летом 2023 года петербургское правительство решило открыть аналогичный орган в Мариуполе - постановление об этом подписано ещё в июне. Смольный о реализации идеи не сообщал. ЗАКС.Ру не удалось найти адреса или других данных о представительстве Петербурга в Мариуполе. При этом, в корректировке петербургского бюджета на 2023 год указано, что "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Санкт-Петербурга в городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика)" должна получить 1,19 млн рублей.

Напомним, по действующему законодательству, сейчас в служебных командировках никому из петербургских госслужащих или гражданских служащих транспортное обслуживание не положено. Оно возможно только при исполнении своих обязанностей в городе и делится на два вида: персональная служебная машина или дежурный служебный автотранспорт.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру