Предстоящий на этой неделе Культурный форум станет "ответом Западу", считает губернатор Александр Беглов. В своем обращении к петербуржцам по "Радио России" он поведал о планах предать забвению русскую культуру, якобы существующих за рубежом, и упомянул о планах нацистов уничтожить Ленинград.

В своей речи Беглов поделился планами провести в январе "специальную неделю, посвященную блокаде", на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Еще раз напомним всему миру, что нацисты и их союзники планировали стереть Ленинград с лица земли вместе со всеми шедеврами российской и мировой культуры, богатейшим наследием. Сегодня великую русскую культуру вновь пытаются предать забвению. Нашим ответом Западу станет IX Международный культурный форум", — пообещал радиослушателям Беглов.

Рассуждая о предстоящем мероприятии, губернатор не отказал себе в возможности сослаться на президента Владимира Путина. "Как подчеркнул наш президент, Россия сегодня рассчитывает на серьезный диалог со всеми партнерами по БРИКС, ШОС, СНГ о будущем культуры, о сбережении и преумножении мирового культурного наследия", — высказался он и пообещал сделать всё необходимое для того, чтобы форум удался.

Также в своей речи Беглов в течение минуты благодарил Путина. В частности, он дважды сравнил его с императором Петром Великим.

Фото: ЗАКС.Ру