ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:08

Культурный форум станет "нашим ответом Западу", объявил Беглов

фото ЗакС политика Культурный форум станет "нашим ответом Западу", объявил Беглов

Предстоящий на этой неделе Культурный форум станет "ответом Западу", считает губернатор Александр Беглов. В своем обращении к петербуржцам по "Радио России" он поведал о планах предать забвению русскую культуру, якобы существующих за рубежом, и упомянул о планах нацистов уничтожить Ленинград.

В своей речи Беглов поделился планами провести в январе "специальную неделю, посвященную блокаде", на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Еще раз напомним всему миру, что нацисты и их союзники планировали стереть Ленинград с лица земли вместе со всеми шедеврами российской и мировой культуры, богатейшим наследием. Сегодня великую русскую культуру вновь пытаются предать забвению. Нашим ответом Западу станет IX Международный культурный форум", — пообещал радиослушателям Беглов.

Рассуждая о предстоящем мероприятии, губернатор не отказал себе в возможности сослаться на президента Владимира Путина. "Как подчеркнул наш президент, Россия сегодня рассчитывает на серьезный диалог со всеми партнерами по БРИКС, ШОС, СНГ о будущем культуры, о сбережении и преумножении мирового культурного наследия", — высказался он и пообещал сделать всё необходимое для того, чтобы форум удался.

Также в своей речи Беглов в течение минуты благодарил Путина. В частности, он дважды сравнил его с императором Петром Великим.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама