Судья по делу Скочиленко перенесла заседание из-за аплодисментов адвокату

На очередном заседании по делу петербурженки Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК), случился скандал. Выступление адвоката Яны Неповинновой в ходе прений встретило со стороны собравшихся активную поддержку.

"Нельзя наказывать за инакомыслие и инакочувствие. Мы верим и надеемся на беспристрастность вашего приговора, он может быть только оправдательным. Это экзамен на человечность, вам выпал шанс его сдать", - произнесла цитируемая MR7 Неповиннова, обращаясь к судье Оксане Демяшевой.

Одобрение сказанного было выражено публикой в аплодисментах. Это обстоятельство рассердило судью, которая потребовала всех слушателей удалиться. Исполнили ее волю лишь немногие, после чего было объявлено о переносе заседания на 14 ноября. Оно должно состояться все в том же Василеостровском районном суде, но уже без слушателей.

Ранее гособвинение запросило для художницы восемь лет реального срока. Ее преследуют за замену ценников на пацифистские листовки в супермаркете "Перекресток". Под стражей, испытывая проблемы со здоровьем, Скочиленко провела более полутора лет.

Фото: ЗАКС.Ру