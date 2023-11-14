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Новости 11:15

Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о "наливайках"

фото ЗакС политика Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о "наливайках"

Государственная дума в первоочередном порядке займется рассмотрением законопроекта о так называемых "наливайках", пообещал 14 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Сама инициатива была подготовлена членами специальной рабочей группы депутатов, созданной специально ради этого, поведал он.

"Сейчас законопроект внесен в Государственную Думу, рассмотрим его в приоритетном порядке. На этой неделе направим его для получения отзывов и предложений в субъекты РФ", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер выразил мысль, что из-за работы "наливаек" россияне "зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах" и потому в скорейшем времени следует решить эту проблему.

Накануне группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении регионов правом самостоятельно запрещать продажу слабоалкогольных напитков в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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